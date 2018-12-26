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Gaziantep'te yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:08 | Son Güncelleme

Kentte sis nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi

Gaziantep'te yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yoğun sis ve yağmur, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte sis nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi.

Özellikle yüksek bölgelerde geceden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü bölgelerde sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, dün akşam saatlerinde başlayan yağmur da etkisini sürdürüyor.

Trafik ekipleri kavşaklarda sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Gaziantep'te sis

Gaziantep'te sis

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hava sis

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