Gaziantep'te yol çöktü, araçlar çukura düştü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, dün başlayan ve etkisini arttıran sağanak nedeniyle asfalt yol çöktü. Çökme nedeniyle oluşan çukura, yoldan geçen işçi servisi ile hafif ticari araç düştü. İki araçta bulunan toplam 10 kişi hafif yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Fıstıklı Mahallesi'nde yaşandı. Kentte etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler yollarda kaldı. Basra Bulvarı üzerindeki Gaziantep Kalyon Stadı'nın bulunduğu kavşakta ise asfalt yol çöktü. Yolda çökme nedeniyle çukur oluştu. Ahmet Polat'ın kullandığı 27 S 3715 plakalı işçi servis minibüsü ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 BHJ 82 plakalı hafif ticari araç, aniden çöken yolda çukura düştü. Minibüs ve hafif ticari araçta bulunan toplam 10 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ambulanslarda müdahale etti. Çukura düşen araçlar ise iş makinesi yardımıyla çıkartılarak, otoparka çekildi.

Polis ve belediye ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

FOTOĞRAFLI



