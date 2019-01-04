HABER

Gaziantep'te yol çöktü, araçlar çukura düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 12:26 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, dün başlayan ve etkisini arttıran sağanak nedeniyle asfalt yol çöktü.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, dün başlayan ve etkisini arttıran sağanak nedeniyle asfalt yol çöktü. Çökme nedeniyle oluşan çukura, yoldan geçen işçi servisi ile hafif ticari araç düştü. İki araçta bulunan toplam 10 kişi hafif yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Fıstıklı Mahallesi'nde yaşandı. Kentte etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler yollarda kaldı. Basra Bulvarı üzerindeki Gaziantep Kalyon Stadı'nın bulunduğu kavşakta ise asfalt yol çöktü. Yolda çökme nedeniyle çukur oluştu. Ahmet Polat'ın kullandığı 27 S 3715 plakalı işçi servis minibüsü ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 BHJ 82 plakalı hafif ticari araç, aniden çöken yolda çukura düştü. Minibüs ve hafif ticari araçta bulunan toplam 10 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ambulanslarda müdahale etti. Çukura düşen araçlar ise iş makinesi yardımıyla çıkartılarak, otoparka çekildi. Polis ve belediye ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

PARTNERSamsung akıllı ayakkabı işine giriyor!Samsung akıllı ayakkabı işine giriyor!
Cep telefonunu vermediği kişi tarafından bıçaklandıCep telefonunu vermediği kişi tarafından bıçaklandı
Bartın'da 434 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltıBartın'da 434 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.