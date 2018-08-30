Gaziantep'te yol verme kavgası: 1 ölü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, yol verme nedeniyle tartıştığı midibüs sürücüsü tarafından bıçaklanan 5 çocuk babası Eşref Karcı (40), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eşref Karcı kendi otomobiliyle işe giderken, kırmızı ışıkta, adı öğrenilemeyen yolcu midibüsünün sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı. Yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden midibüsün sürücüsü, otomobilin önünü kesti. Sürücü araçtan inerek Eşref Karcı ile tartışmaya devam etti. Büyüyen tartışma sırasında midibüs sürücüsü yanındaki bıçakla Karcı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekiler, kanlar içinde yere düşen Eşref Karcı için sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karcı'yı ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Eşref Karcı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Polis olay sonrası midibüsü ile kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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