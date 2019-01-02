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Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, şehir içi yol taşımacılığı yapılan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, şehir içi yol taşımacılığı yapılan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Gaziantep- Nizip yolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne giden ve şehir içinde yolcu taşıyan Fahri Avcı yönetimindeki 27 HG 047 plakalı midibüs, iddiaya göre, dönüş sırasında Murat Çelik'in kullandığı 06 YB 1513 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Çelik ile otomobilde bulunan Ceren ve Iraz Kilisçioğlu, Remziye Atar ile Rabia Bakışkan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 5 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıGaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıGaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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