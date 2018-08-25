Gaziantep'te yolcu midibüsü ile taksi çarpıştı: 18 yaralı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan midibüs ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 18 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Caddeden dönüş yapmak isteyen Sait Doğan yönetimindeki 27 H 0131 plakalı yolcu midibüsü, yan yoldan gelen Ömer Kaya'nın kullandığı 27 T 1754 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle devrilen midibüsteki 16 yolcu ile sürücüler yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağılık ekipleri, 18 yaralıyı ambulansla kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Yaralılar, tedaviye alınırken, polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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