Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (1)

Mustafa KANLI- Emrah KIZIL/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te kontrolden çıkan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gaziantep- Kilis karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten Kilis'e yolcu taşıyan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye, çok sayıda ambulans sevk edildi.

FOTOĞRAF

