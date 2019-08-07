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Gaziantep'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 20:18 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Aydoğdu (27) ile yanındaki Abdullah Doğan (23) ve Ahmet Badıllı (22) hayatını kaybetti.

Gaziantep'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı (2) - Yeniden

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Aydoğdu (27) ile yanındaki Abdullah Doğan (23) ve Ahmet Badıllı (22) hayatını kaybetti. Kazada minibüs ve otomobildeki 12 ise kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen Ömer Faruk Aydoğdu yönetimindeki 63 VD 184 plakalı otomobil, sollama yapmak istediği sırada Nizip’ten Gaziantep’e yolcu taşımacılığı yapan 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan 12 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan sürücü Ömer Faruk Aydoğdu ile yanında bulunan Abdullah Doğan ve Ahmet Badıllı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolu, araçların çekilmesi ve yolun yıkanmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı (2) - YenidenGaziantep'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı (2) - YenidenGaziantep'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı (2) - YenidenGaziantep'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı (2) - Yeniden

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