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Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 21:39 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 2 TIR ile otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 2 TIR ile otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Nurdağı- Gaziantep yolu 18'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Cuma Damlar (53) yönetimindeki 31 ACU 92 plakalı TIR önündeki İsa P.'nin (29) kullandığı 27 BJD 48 plakalı TIR'a çarptı. İsa P.'nin TIR'ı da yine aynı yöndeki İlyas K.(25) yönetimindeki 33 TR 108 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Huri K., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere götürüldü. 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Cuma Damlar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Damlar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

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