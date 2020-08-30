Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. S.A. (38) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, park halindeki hafif ticari araç ile Ş.M.'nin (30) kullandığı oto kurtarıcıya çarptı. Kazada otomobil ve kurtarıcının sürücüleri ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde, Suriye uyruklu Mayada Hamıdı'nın (55) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücüler ile Z.A. (39), Z.N.A. (9), F.S.A. (3), A.H. (32), M.H. (5), M.H. (14) ve A.H. (21), ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumları ağır olan 5 yaralı, Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

