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Gaziantep’te zincirleme kaza: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 17:07 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Gaziantep’te zincirleme kaza: 7 yaralı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nizip- Gaziantep kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Mehmet Kiraz'ın kullandığı 27 IM 207 plakalı otomobil, Edip Kalkan yönetimindeki 54 DT 054 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada aynı yöne giden ve içerisinde 7 yolcunun bulunduğu Ekrem Yavuz yönetimindeki 27 BUC 69 plakalı minibüs de Edip Kalkan'ın otomobiline çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs içerisindeki 7 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Gaziantep’te zincirleme kaza: 7 yaralıGaziantep’te zincirleme kaza: 7 yaralı

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