Gaziantep’te zincirleme kaza:11 yaralı

Kadir GÜNEŞ-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, yolcu taşıyan minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, Nizip ilçesine yolcu taşıyan Nüveren Mercan yönetimindeki 27 ANR 46 plakalı minibüs aynı yönde ilerleyen, Ferit Aydın’ın kullandığı 21 AAE 044 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 C 3437 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisi ile hurdaya dönen araçların sürücüleri ile 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Araçların çekilmesiyle ulaşım normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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