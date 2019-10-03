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Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 22:23 | Son Güncelleme

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir otomobil ve iki tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Cuma Damlar'ın (53) kullandığı 31 ACU 92 plakalı tır, İsa Polat'ın (25) kullandığı 27 BJD 48 plakalı tır ile Nurdağı-Gaziantep 18'inci kilometresinde çarpıştı.

Arkadan gelen İlyas Kurkut'un (23) kullandığı 33 TR 108 plakalı otomobil, kazaya karışan tırlara çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlardan birinde bulunan Huri Kurkut yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Cuma Damlar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü 3 yaralı Nurdağı zincirleme kaza

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