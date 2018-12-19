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Gaziantep’te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 19:58 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep’te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Metin İLİKSOY/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Nizip-Şanlıurfa karayolu Karkamış kavşağı yakınlarında meydana geldi. İdidaya göre; Gaziantep yönünde ilerleyen Mehmet Ali Yılmaz kontrolündeki 27 BON 36 plakalı hafif ticari araç, kontrol çıkarak aynı istikamette ilerleyen 4 araca çarptı. Kazada Mehmet Ali Yılmaz ve diğer araçlarda bulunan Mehmet Kılıç, Emine Kılıç, Sevgi İlyas ve Nermin Seyip yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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Gaziantep’te zincirleme trafik kazası: 5 yaralıGaziantep’te zincirleme trafik kazası: 5 yaralıGaziantep’te zincirleme trafik kazası: 5 yaralıGaziantep’te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

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