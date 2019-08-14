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Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:43 | Son Güncelleme

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Nizip-Gaziantep kara yolunun 15. kilometresinde Mehmet Kiraz'ın kullandığı 27 IM 207 plakalı otomobile, Edip Kalkan yönetimindeki 54 DT 054 plakalı otomobil arkadan çarptı.

İçinde 7 yolcunun bulunduğu Ekrem Yavuz idaresindeki 27 BUC 69 plakalı minibüs de Edip Kalkan'ın otomobiline çarptı.

Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
3 araç Gaziantep zincirleme trafik kazası

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