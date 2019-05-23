GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesinde ameliyat edeceği hastaların yakınlarından "bıçak parası" aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan profesör ile sekreterinin yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "icbar suretiyle irtikap" suçundan 6 eylem için ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edilen tutuksuz sanık Ö.B. ile ona yardım ettiği iddiasıyla 5 ayrı eylem için ayrı ayrı 5'er yıla kadar hapis cezası istenen sekreteri tutuksuz sanık N.Ö, avukatları ve mağdurlar katıldı.

Tanık S.S, sanık Ö.B. ile aynı anabilim dalında çalıştığını belirterek, "Ameliyatlarda sıkıntı çıktığında ya da problemli vakalarda hocamızın desteğini alırız. Her ameliyata girmez. Dışarda özel ameliyat yaptığını duydum ama hastanede para karşılığı ameliyat yaptığını duymadım." dedi.

Üniversitedeki hastaları özel muayenehaneye yönlendirmediklerini öne süren S.S, ameliyat günlerini de sanık Ö.B'nin düzenlemediğini, nöbetçi öğretim görevlisinin ayarladığını söyledi.

Tanık Ö.K. de sanıkla aynı bölümde çalıştığını ifade ederek, Ö.B'nin eğitim amaçlı ameliyat ve muayene yaptığını kaydederek, sıkıntılı ya da sorunlu vakalarda kendisini davet ettiklerini öne sürdü.