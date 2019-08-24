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Gaziantep'teki bıçaklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.08.2019 20:41 | Son Güncelleme

Doğumdan sonra hastane yatağında boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kişinin, Aralık 2013 ile Mayıs 2014 tarihleri arasında ücretli öğretmenlik yaptığı, bu tarihten sonra öğretmenlikle ilgisinin bulunmadığı belirtildi

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), Gaziantep'te doğumdan sonra hastane yatağında boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kişinin, öğretmenlik mesleğiyle irtibatının bulunmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Gaziantep'te yeni doğum yapan 3 çocuk annesi Güldane Y'nin hastanede yatarken boşanma aşamasındaki matematik öğretmeni eşi Ahmet Y. tarafından dövülerek ve bıçaklanarak yaralandığına ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

İnceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Y'nin öğretmen olmadığı, fen-edebiyat fakültesi mezunu şüphelinin, Aralık 2013-Mayıs 2014 tarihlerinde ücretli öğretmen olarak görev yaptığı ancak bu tarihten sonra öğretmenlik mesleğiyle hiçbir irtibatının bulunmadığının tespit edildiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklama Gaziantep

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