Gaziantep'teki bıçaklı kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte önceki gün yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Necati Bağcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Vali Gül, 23 Aralık'ta Gazikent Mahallesi'nde Türk ve Suriye uyruklu iki gurup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan Bağcı'yı, tedavi gördüğü Sanko Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesinde ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gül, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaya karışan bütün şüphelilerin tespit edildiğini ve zanlıların mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Olayı provoke etmek isteyen kişiler olduğunu ifade eden Gül, bu kişilerle ilgili de yasal sürecin devam ettiğini aktardı.

Gül, uyruğu ne olursa olsun suç işleyenin yanına kar kalmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gaziantepliler ve Suriyeliler arasında herhangi bir problem yok. Suriyeler içerisinde suç işleyenler olabiliyor, Türkler içerisinde suç işleyenler olabiliyor. Burada da suç işleyenler en ağır şekilde cezalandırılacak. Adalete güvenmek gerekiyor. Adaletin dışında güvenebileceğimiz mekanizma yok. Dolayısıyla şu an bir sıkıntı yok, ailemizin yanındayız. Ailemiz çocukları için dua istiyor ve kendileri üzerinden bir ayrımcılık, bir provokasyon yapılmasını da uygun görmüyorlar. Çocuklarının yaralı fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması ailemizi ciddi manada üzüyor. Aileyi üzecek şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Devletimiz nerede suç işleyen olursa cezalandırabilecek güçte. Gaziantep'te de bu ailemizin canını yakan insanlar en ağır şekilde cezalandırılacak. Provakasyon yapan herkes de tespit ediliyor."