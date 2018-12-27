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Gaziantep'teki bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 21:34 | Son Güncelleme

Kentte 4 gün önce yaşanan bıçaklı kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı - Gaziantep Valiliği: - "Sosyal medyada bazı şahıslar ve gruplar tarafından olay atfedilerek gün ve zaman belirtilmek suretiyle protesto gösterileri yapılacağı yönünde paylaşımlarda bulunulmaktadır. Verilmiş resmi bir izin bulunmamaktadır. Provokatif olaylara mahal vermeme adına vatandaşlarımızın sağduyulu davranması ve art niyetli kişilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliğinden, kentte önceki gün yaşanan bıçaklı kavgaya karışan 2 şüphelinin yakalandığı, olayla ilgili provokatif eylemlerde bulunan kişiler hakkındaki soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 23 Aralık'ta Gazikent Mahallesi'nde Türk ve Suriye uyruklu iki grup arasında bıçakla yaralama, darp olayı yaşandığı ve 4 kişinin tutuklandığı hatırlatıldı.

Olaya karıştığı belirlenen 2 Suriye uyruklunun güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralının fotoğrafları kullanılarak şahıs ve ailesi istismar edilmektedir. Vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup, öldüğü yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal medyada bazı şahıslar ve gruplar tarafından olay atfedilerek gün ve zaman belirtilmek suretiyle protesto gösterileri yapılacağı yönünde paylaşımlarda bulunulmaktadır. Verilmiş resmi bir izin bulunmamaktadır. Sosyal medya ve diğer platformlarda suç işleyen ya da suç işlenmesine teşvik eden kişilerle ilgili gerekli işlemler yapılmaktadır. Provokatif olaylara mahal vermeme adına vatandaşlarımızın sağduyulu davranması ve art niyetli kişilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir."

Gazikent Mahallesi'nde 23 Aralık'ta yaşanan bıçaklı kavgada, Necati ve kardeşi Mert Bağcı ile Murat A. yaralanmıştı. Durumu ağır olan Necati Bağcı'nın Sanko Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

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2 gözaltı bıçaklı kavga Gaziantep

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