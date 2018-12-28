Gaziantep'teki bıçaklı kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 5 gün önce yaşanan bıçaklı kavgaya karışan 2 kişinin daha tutuklandığı, böylece tutuklu sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 23 Aralık'ta Gazikent Mahallesi'nde Türk ve Suriye uyruklu iki grup arasında bıçakla yaralama, darp olayı yaşandığı anımsatıldı.

Açıklamada, olaya karıştığı belirlenen 3 Suriye uyruklunun daha güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındığı, zanlılardan 2'nin tutuklandığı belirtildi.

Ayrıca, 2 Suriyeli hakkında da sınır dışı edilme işlemi yapıldığı kaydedildi.

Gazikent Mahallesi'nde 23 Aralık'ta yaşanan bıçaklı kavgada, Necati ve kardeşi Mert Bağcı ile Murat A, yaralanmıştı. Durumu ağır olan Necati Bağcı'nın Sanko Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesinde tedavisi sürdürülüyor. Olayla ilgili 3 gün önce 3 kişi tutuklanmıştı.

