Gaziantep'teki bıçaklı kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazikent Mahallesi'nde 23 Aralık'ta Türk ve Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Necati Bağcı (25), tedavi gördüğü SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Bağcı'nın cenazesi, Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Bağcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da katıldı.

Gazikent Mahallesi'nde 23 Aralık'ta çıkan bıçaklı kavgada, Necati ve kardeşi Mert Bağcı ile Murat A. yaralanmıştı.

