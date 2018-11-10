Gaziantep'teki cinayet

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Suriye uyruklu genç kızın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 çocuk şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeditepe Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Suriye uyruklu Gina Abu Salih'in (19) katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın zanlılarının M.B.T. (17) ve A.S. (15) olduğunu tespit etti.
Adreslerinde gözaltına alınan 2 şüpheli, çocuk şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise olaydan sonra kaçtıkları elektrikli motosiklet ve 1 demir çekiç ele geçirildi.
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