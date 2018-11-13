Gaziantep'teki cinayet

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından kaçtığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çıksorut Mahallesi'ndeki evlerinde dini nikahla birlikte yaşadığı, iki çocuk annesi Sebiha Sepil'i (20) pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen S.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının gidebileceği adreslerde arama yapan ekipler, teknik takip sonucu S.S'nin Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'ndeki bir akrabasının evinde olduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, S.S'yi gözaltına aldı.

Çıksorut Mahallesi'ndeki evlerinde Sebiha Sepil'i (20) evde pompalı tüfekle ateş ederek öldürmesinin ardından kaçtığı iddia edilen S.S'yi (24) arama çalışmaları başlatılmıştı. Sepil'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilmişti.



