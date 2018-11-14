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Gaziantep'teki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 19:29 | Son Güncelleme

Birlikte yaşadığı iki çocuk annesi kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Çıksorut Mahallesi'ndeki evlerinde dini nikahla birlikte yaşadığı, iki çocuk annesi Sebiha Sepil'i (20) pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.S'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemi altında önce sağlık kontrolüne, ardından adliyeye sevk edilen S.S, cumhuriyet savcılığınca tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Zanlı S.S "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Cinayetin ardından kaçan şüpheli S.S. polis ekiplerince yakalanmıştı. Sepil'in cesedi ise Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilmişti.

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