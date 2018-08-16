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Gaziantep'teki DEAŞ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:19 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada 7'si tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a ilişkin 7'si tutuklu 17 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan B.A, B.D, E.Y, Ö.Ş.B, Y.K. ve Y.A. ile tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Kırkkale'de tutuklu bulunan Y.K. de duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, sanık B.D'ye, hakkında yeni iddianame hazırlandığını belirterek söz hakkı verdi.

Sanık B.D, polisin operasyonu sırasında üzerindeki bombayı patlatan örgütün sözde "Türkiye emiri" Yunus Durmaz'ın evinde ele geçirilen poşette parmak izi bulunmasına ilişkin, "2001 yılında askerden geldim ve tutuklandığım güne kadar poşet fabrikasında çalıştım. Fabrikada çalışırken poşet de satıyordum. İki mağazadan poşet alıp satıyordum. Kesinlikle kimseye ne yardım ettim ne de böyle bir işe bulaştım." diye konuştu.

Diğer tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını ifade ederek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar E.Y. ile Y.A'nın ev hapsiyle tahliyesi, diğer sanıkların tutukluluk hali ve adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 3 polis şehit olmuş, aralarında polislerin de bulunduğu 34 kişi yaralanmıştı.

Soruşturmanın ardından aralarında terör saldırısının faillerinin de yer aldığı 110 sanık hakkında dava açılmıştı. Dava daha sonra 8 ayrı dosyaya ayrılmıştı.

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