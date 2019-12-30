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  4. Gaziantep'teki DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'teki DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep operasyon terör örgüüt DEAŞ zanlı

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