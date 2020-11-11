Gaziantep’teki dev operasyonda 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep’te 863 polisin katılımıyla torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen drone destekli ’Narko-Asayiş’ operasyonunda yaklaşık 2,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il merkezindeki Karşıyaka, Mithatpaşa, Yunusemre, Hacıbaba ve Dülükbaba mahallelerinde 863 polisin katılımı, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle ‘Narko-Asayiş Operasyonu’ yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Polis Özel Hareket ekiplerinden çok sayıda personelin katıldığı operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 23 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 2 kilo 280 gram esrar, 1 kilo 368 gram metamfetamin (ateş-buz), 620 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 370 gram eroin, 222 adet ecstasy hap, 134 adet captagon hap, 2 adet hassas terazi, 5 adet tabanca ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Damdan kaçmaya çalışan şahıs drone ile yakalanmıştı

Operasyon kapsamında Özel Harekat Polisi’nin desteğiyle Hacıbaba Mahallesi’ndeki bir adreste ise damdan dama atlayarak kaçmaya çalışan bir uyuşturucu satıcısı, polisin drone kameralarına yakalanmıştı. Havadan alınan görüntülerle gittiği yer anbean takip edilen şahıs, ekiplerin de kovalamacasıyla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahsın kelepçelendiği sırada yaşadığı panik de kameralara yansımıştı. Operasyona destek veren Maxi isimli dedektör köpeğin, zulalanmış uyuşturucuyu bulması takdir topladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in de bizzat katıldığı operasyonda görev yapan tüm polisleri başarılı çalışmaları nedeniyle kutlayarak teşekkür etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

