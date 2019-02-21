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Gaziantep'teki doğal gaz patlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 12:25 | Son Güncelleme

Patlamada eşini kaybeden 90 yaşındaki kişi hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 12 Şubat'ta doğal gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi 76006 Sokak'taki 3 katlı binada meydana gelen patlamada ağır yaralanan Mehmet Bilici (90), Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bilici'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Merkez Şahinbey ilçesinde 12 Şubat'ta 3 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlamasında Ayşe (90) ve eşi Mehmet Bilici ağır yaralanmıştı. Yaralılardan Ayşe Bilici, 13 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz Gaziantep patlama

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