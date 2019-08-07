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Gaziantep'teki doktora bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:15 | Son Güncelleme

Saldırının gerçekleştiği 25 Aralık Devlet Hastanesinin doktorları, olayı protesto etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan göz doktorunun meslektaşları, protesto gösterisi düzenledi.

25 Aralık Devlet Hastanesinin bahçesinde toplanan sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı ve MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, dün hastane doktorlarından Kutlay Kandemir'in bıçaklı saldırıya uğramasını protesto etti.

Grup adına açıklamada bulunan Dr. Cengiz Muhtar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

Bu konuda gereken adımların atılmasını istediklerini ifade eden Muhtar, "Sağlıkta şiddetin önlenmesi için sporda şiddetin önlenmesine yönelik düzenlenen yasal çalışmaların benzerini biz de bekliyoruz. Bu noktada Meclis'in çalışma başlatmasını istiyoruz. Henüz saldırgan da yakalanmış değil. Emniyet güçlerinden de bu konuda çalışmaların hızlandırılmasını arzuluyoruz. İnşallah Kutlay hocamıza yapılan saldırı, sağlıktaki son saldırı olarak kayıtlara girer." diye konuştu.

Saldırıya uğrayan ve hayati tehlikeyi atlatan Kutlay Kandemir de saldırganın henüz yakalanmamış olması nedeniyle gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunamayacağını belirterek, sağlıktaki şiddetin önlenmesini beklediklerini kaydetti.

Grup, açıklamanın ardından sloganlar atarak dağıldı.

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