Gaziantep'teki düğüne yönelik bombalı saldırı davası

KAYSERİ (AA) - Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan, 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin davanın, güvenlik gerekçesiyle nakledildiği Kayseri'de görülmesine devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gerekirken, tutuklu ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Abdurrahman el-Najjar, Enes Karataş, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Yunus Sarı, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu ile bazı müştekiler ve avukatları hazır bulundu.

Dosyası bu davayla birleştirilen tutuksuz çocuk sanık H.N.C. ile celse arası tahliye edilen Fadile Cebael ise duruşmaya katılmadı.

Kapalı oturumda görülen duruşmada, müşteki avukatları, sanık Fadile Cebael'in tahliyesine itiraz ederek, yeniden tutuklanmasını talep etti.

Savcı mütalaasında, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Avukatların talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.