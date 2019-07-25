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Gaziantep'teki fabrika yangını 9 saatte kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 09:07 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te,  geri dönüşüm tesisinin plastik deposu bölümünde çıkan yangın, 6 bin ton su, 3 ton da köpük kullanılarak 9 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Gaziantep'teki fabrika yangını 9 saatte kontrol altına alındı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, geri dönüşüm tesisinin plastik deposu bölümünde çıkan yangın, 6 bin ton su, 3 ton da köpük kullanılarak 9 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
5'inci Organize Sanayi bölgesinde Yalçın Bozhöyük’e ait olduğu öğrenilen geri dönüşüm tesisinin atık plastik deposunda dün saat 23.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede endişe ve korkuya yol açan yangında alevler onlarca metre yükseğe çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi yapmak isteyen güvenlik görevlisi yaralandı. İş makinelerinin de desteğiyle sürdürülen, 30 araç ve 50 personelin katıldığı yangın, 12 bin ton su, 10 ton da köpük kullanılarak 9 saatlik çalışmayla sabah saat 08.00 sıralarında kontrol altına aldı. Hastanede tedavisi tamamlanan güvenlik görevlisinin ise taburcu olduğu öğrenildi.
Tesiste büyük çapta hasara neden olan yangının etkileri gündüz saatlerinde daha net ortaya çıktı. Kullanılmaz hale gelen tesisin duvarlarının ve çatısının alevlere dayanamayarak yıkıldığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği yanığının çıkış sebebi araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'teki fabrika yangını 9 saatte kontrol altına alındıGaziantep'teki fabrika yangını 9 saatte kontrol altına alındıGaziantep'teki fabrika yangını 9 saatte kontrol altına alındıGaziantep'teki fabrika yangını 9 saatte kontrol altına alındı

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