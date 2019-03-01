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Gaziantep’teki feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldiGaziantep’in Nurdağı ilçesi Gökçedere kavşağında İslahiye ilçesinden Nurdağı ilçesi istikametine seyir halinde bulunan S.

Gaziantep’teki feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi
Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Gökçedere kavşağında İslahiye ilçesinden Nurdağı ilçesi istikametine seyir halinde bulunan S. A. idaresindeki 80 GK 191 plakalı otomobile arkasında seyir eden ve M. A.D yönetimindeki 27 BH 53 plakalı hafif ticari araç çarpmış, kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde bulunan Ayşe Ağca Ayşe Ağca olay yerinde, İbrahim Taşlıçoban ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü ile araçta bulunan Hidayet Ağca, Hakkı Ağca yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Hakkı Ağca’nın da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazada ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, cenazeler yapılacak otopsinin ardından defin edilmek üzere ailelerine teslim edilecek.

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