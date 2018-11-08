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Gaziantep'teki FETÖ davasında, Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu 8 yıl 9 ay, oğlu Taner Nakıboğlu ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 12:10 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki FETÖ davasında, Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu 8 yıl 9 ay, oğlu Taner Nakıboğlu ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Cahit Nakıboğlu FETÖ naksan holding

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