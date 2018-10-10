Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmen, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep 8'inçi Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman G. ve eşi tutuksuz sanık Y.G. ile avukatları katıldı.
Sanık Süleyman G, ByLock kullanmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.
Sanık Y.G. de suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, eşi adına kayıtlı hatta ByLock kullananan Süleyman G'nin cezalandırılmasını, eşi Y.G'nin ise beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Süleyman G'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Heyet, hakkında kesin ve inandırıcı delil bulunmayan Y.G'nin de beraatine hükmetti.
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