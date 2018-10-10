HABER

Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 14:35 | Son Güncelleme

Eşinin adına kayıtlı hatta ByLock kullandığı belirlenen eski öğretmene 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmen, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8'inçi Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman G. ve eşi tutuksuz sanık Y.G. ile avukatları katıldı.

Sanık Süleyman G, ByLock kullanmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Sanık Y.G. de suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, eşi adına kayıtlı hatta ByLock kullananan Süleyman G'nin cezalandırılmasını, eşi Y.G'nin ise beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Süleyman G'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, hakkında kesin ve inandırıcı delil bulunmayan Y.G'nin de beraatine hükmetti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Edirneliler “Motorcu Dostu Trafik” projesiyle bir araya gelecekEdirneliler “Motorcu Dostu Trafik” projesiyle bir araya gelecek
Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Gaziantep hapis cezası

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadi ipucu 10 Ekim 20.30: Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş nedir?

Hadi ipucu 10 Ekim 20.30: Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş nedir?

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut kedi sevgisi nedeniyle hapis cezası aldı!

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut kedi sevgisi nedeniyle hapis cezası aldı!

Göl çekilince ortaya çıktı!

Göl çekilince ortaya çıktı!

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!

Boyu uzun diye evden kovulan Serap'la ilgili İl Sağlık Müdürü'nden açıklama

Boyu uzun diye evden kovulan Serap'la ilgili İl Sağlık Müdürü'nden açıklama

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş dışarda olsaydı Erdoğan...

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş dışarda olsaydı Erdoğan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.