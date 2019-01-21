Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına ilişkin davada müteahhit Ahmet Selim Ener'in yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ener ile avukatları katıldı.

Tanık R.C, sanığı inşaat işi yaptığı için tanıdığını belirterek, iddia edildiği gibi örgüt toplantılarına katılmadığını, bu nedenle sanığın da katılıp katılmadığını bilmediğini söyledi.

Tanık M.C. de sanığı inşaat malzemeleri alışverişi dolayısıyla tanıdığını ancak FETÖ ile ilgili herhangi bir toplantıya katılıp katılmadığını bilmediğini beyan etti.

Tanık N.D. ise sanığı tanımadığını söyledi.

Sanık Ener, tanık beyanlarıyla örgütle ilgisinin olmadığının ortaya çıktığını savunarak, "M.A.H'nin örgüt toplantılarına katıldığım yönündeki ifadelerinin doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. 17-25 Aralık sürecinden sonra Cumhurbaşkanımızın örgütle ilişkimizi kesmemizi söylemesi üzerine Gaziantep'te ilişkiyi ilk kesenlerden biriyim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın KHK ile kapatılan derneğe üye olduğunu, örgüte ait toplantılara katılarak "himmet" ve "bağış" adı altında para yardımında bulunduğunu belirtti.