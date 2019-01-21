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Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 13:11 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "finans yapılanmasına" ilişkin davada müteahhit Ahmet Selim Ener'in yargılanmasına devam edildi - Savcı, mütalaasında sanığın örgütün ideolojisini benimsediğini ve yoğunluk gösteren eylemlerde bulunduğunu belirterek, alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmasını talep etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına ilişkin davada müteahhit Ahmet Selim Ener'in yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ener ile avukatları katıldı.

Tanık R.C, sanığı inşaat işi yaptığı için tanıdığını belirterek, iddia edildiği gibi örgüt toplantılarına katılmadığını, bu nedenle sanığın da katılıp katılmadığını bilmediğini söyledi.

Tanık M.C. de sanığı inşaat malzemeleri alışverişi dolayısıyla tanıdığını ancak FETÖ ile ilgili herhangi bir toplantıya katılıp katılmadığını bilmediğini beyan etti.

Tanık N.D. ise sanığı tanımadığını söyledi.

Sanık Ener, tanık beyanlarıyla örgütle ilgisinin olmadığının ortaya çıktığını savunarak, "M.A.H'nin örgüt toplantılarına katıldığım yönündeki ifadelerinin doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. 17-25 Aralık sürecinden sonra Cumhurbaşkanımızın örgütle ilişkimizi kesmemizi söylemesi üzerine Gaziantep'te ilişkiyi ilk kesenlerden biriyim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın KHK ile kapatılan derneğe üye olduğunu, örgüte ait toplantılara katılarak "himmet" ve "bağış" adı altında para yardımında bulunduğunu belirtti.

Sanığın örgütün düzenlediği yurt dışı gezilere katıldığını, bu kapsamda örgüt elebaşını ziyaret için Amerika'ya gittiğini kaydeden savcı, sanığın sahibi olduğu şirketin örgütle irtibat ve iltisaklı olan birçok kurumla ticari ilişkilerinin bulunduğunu, örgütün düzenlediği 2013 Türkçe Olimpiyatları'na sponsor olduğunu ve yaptırdığı yurt binasını örgüte bağışladığını ifade etti.

Savcı, sanığın FETÖ/PDY'nin ideolojisini benimsediğini ve yoğunluk gösteren eylemlerde bulunduğuna dikkati çekerek, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Sanığın örgüt adına gizli toplantılara katılarak para topladığı, 10 yıl önce sıradan bir muhasebeciyken kısa sürede milyonlarca liralık iş hacmine ulaştığı, bunun örgütün finans ayağında yer alarak gerçekleştiği değerlendirmesinde bulunulan iddianamede, sanığın FETÖ elebaşının isteğiyle adını değiştirdiği ve ayrıca örgütün sözde "bölge imamı" Mehmet Kocatürk ile Diyarbakır, Batman ve Mardin imamlarıyla 17 Aralık 2013'te ABD'ye giderek FETÖ elebaşının "beddua seansı"na katıldıkları bilgisi yer alıyor.

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Ahmet Selim Ener FETÖ/PDY davası FETÖ'nün "finans yapılanması"

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