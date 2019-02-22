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Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 12:41 | Son Güncelleme

Örgütün Nizip ilçesindeki sözde bölge sorumlularından biri olduğu iddia edilen sanık, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün sözde sorumlularından olduğu öne sürülen sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet İhsan Çiçek ile avukatı katıldı.

Sanık Çiçek, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgüt yöneticisi olduğu yönündeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

ByLock indirmediğini ve kod ismi kullanmadığını öne süren sanık Çiçek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaada, sanığın, ByLock kullandığını, örgüt içinde kod adıyla faaliyet gösterdiğini, FETÖ organizasyonlarıyla yurt dışı gezilerine katıldığını ve örgüt içi tayine tabi şekilde çalıştığını, son olarak Nizip ilçeside "bölge abilerinden" biri olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Çiçek'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Öte yandan, sanığın eşinin de başka mahkemede aynı suçtan yargılandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ Gaziantep Nizip

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