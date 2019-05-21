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Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 16:25 | Son Güncelleme

Eşinin adına kayıtlı telefon hattında ByLock kullandığı iddiasıyla yargılanan eski sağlık memuru kadına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski sağlık memuru 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Pınar Şanverdi ile avukatı katıldı.

Sanık Şanverdi, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Eşinin üzerine kayıtlı mobil telefon hattını kendisinin kulandığını ancak ByLock yüklemediğini savunan Şanverdi, suçsuz olduğunu söyledi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, kullanıcı bilgilerinin Şanverdi'ye ait olduğunu, mesaj içeriklerinde de isminin geçtiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Şanverdi'ye "silahı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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ByLock FETÖ/PDY FETÖ/PDY davası Gaziantep

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