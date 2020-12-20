Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Gaziantep'te Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi’nin, koronavirüslü hastaların tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde dün yüksek akım oksijen tüpü patlaması sonucu çıkan yangında ölü sayısının yükseldiği bildirildi. Sağlık personeli, itfaiye ekipleri ile birlikte birinci kattaki 20 hasta kapasiteli yoğun bakım ünitesine camlarını kırarak ulaşıp, alevlerin arasındaki 19 yoğun bakım hastasını tahliye etmişti. Tahliyesi sağlanan hastalardan birinin daha vefat etmesiyle yangında ölenlerin sayısı 11'e çıktı.

Yangına müdahale sırasında 51 hastane personeli de yaralandı. Büyük bölümü dumandan etkilenen personele oksijen tedavisi uygulandı. Ancak, alevlerin arasına dalarak hastaları kurtarmak isteyen 7 kişinin vücutlarında ise yanıklar oluştu. Sağlık durumları iyiye giden 7 kişi, bu sabah normal servislere alındı.

Yangınla ilgili soruşturma

Yaşanan olayın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin önlem aldığı hastanede, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından da inceleme başlatıldı. Adliyeden görevlendirilen konularında uzman 7 kişilik bilirkişi ekibi de soruşturma için atanan 2 savcı nezaretinde, hastanede gün boyu inceleme yaptı. Yangının çıktığı yoğun bakım ünitesinde teknik olarak yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından bilirkişi ekibinin rapor hazırlığına başladığı belirtiliyor.