HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

20.12.2020 13:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Gaziantep’te özel bir üniversite hastanesinin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.

Gaziantep'te Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi’nin, koronavirüslü hastaların tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde dün yüksek akım oksijen tüpü patlaması sonucu çıkan yangında ölü sayısının yükseldiği bildirildi. Sağlık personeli, itfaiye ekipleri ile birlikte birinci kattaki 20 hasta kapasiteli yoğun bakım ünitesine camlarını kırarak ulaşıp, alevlerin arasındaki 19 yoğun bakım hastasını tahliye etmişti. Tahliyesi sağlanan hastalardan birinin daha vefat etmesiyle yangında ölenlerin sayısı 11'e çıktı.

Yangına müdahale sırasında 51 hastane personeli de yaralandı. Büyük bölümü dumandan etkilenen personele oksijen tedavisi uygulandı. Ancak, alevlerin arasına dalarak hastaları kurtarmak isteyen 7 kişinin vücutlarında ise yanıklar oluştu. Sağlık durumları iyiye giden 7 kişi, bu sabah normal servislere alındı.

Yangınla ilgili soruşturma

Yaşanan olayın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin önlem aldığı hastanede, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından da inceleme başlatıldı. Adliyeden görevlendirilen konularında uzman 7 kişilik bilirkişi ekibi de soruşturma için atanan 2 savcı nezaretinde, hastanede gün boyu inceleme yaptı. Yangının çıktığı yoğun bakım ünitesinde teknik olarak yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından bilirkişi ekibinin rapor hazırlığına başladığı belirtiliyor.

Olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e gelerek yangının çıktığı hastanede inceleme yaptı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette hastane yöneticilerinden bilgi alan bakanlar, her türlü incelemenin yapıldığını ve soruşturmanın yürütüldüğünü ifade ederek, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

DHA/BÖ,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradıTedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı
Marmaris'te satanist paniği! Kedi sayısı hızla azaldıMarmaris'te satanist paniği! Kedi sayısı hızla azaldı
Büyük ikramiye için geri sayım..Büyük ikramiye için geri sayım..

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Van tabelasında dikkat çeken değişiklik!

Van tabelasında dikkat çeken değişiklik!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

Şırnak'ta caddeleri köpüklü suyla yıkadılar

Şırnak'ta caddeleri köpüklü suyla yıkadılar

Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi’nde dehşet! Uykusunda yastıkla boğarak öldürdü

Hastanede dehşet! Uykusunda yastıkla boğarak öldürdü

Koronavirüs nedeniyle online kız isteme! Çankırı'daki görüntü sosyal medyada olay oldu

Koronavirüs nedeniyle online kız isteme!

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali! Yıllar sonra görüntülendi

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali!

Diyarbakır'da 4 gün sonra sis etkisini yitirdi, uçak seferleri başladı

Sis, 4 gün boyunca kenti esir almıştı! Yeni gelişme

EGM'den Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşıma ilişkin açıklama

Sosyal medyada olay oldu! EGM'den açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.