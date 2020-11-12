HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’teki karakol saldırısının talimatını etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki terörist vermiş

Gaziantep’teki karakol saldırısının talimatını etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki terörist vermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 11:46 | Son Güncelleme

Bölücü terör örgütü tarafından 2015 yılında Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki 25 Aralık Polis Merkez Amirliğine uzun namlulu ve lav silahlarıyla gerçekleştirilen saldırının detayları belli oldu.

Bölücü terör örgütü tarafından 2015 yılında Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki 25 Aralık Polis Merkez Amirliğine uzun namlulu ve lav silahlarıyla gerçekleştirilen saldırının detayları belli oldu. Emniyet ve jandarma birimlerinin titiz çalışmasıyla saldırı talimatını etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki terörist Erhan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu’nun verdiği ortaya çıktı.
Yıldırım Operasyonu kapsamında 3 Ekim’de Diyarbakır’ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirilmiş, PKK/PYD terör örgütünün sözde özel kuvvetler sorumlusu etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde örgüte ait bilgilerin olduğu dijital materyaller bulundu. Söz konusu materyaller incelendiğinde S.D. ve R.Ö. adlı şahıslarla ilgili bilgilere ulaşıldı. Şahısların 26 Ağustos 2015 tarihinde Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki 25 Aralık Polis Merkez Amirliğine uzun namlulu ve lav silahlarıyla saldıran teröristlerin mühimmatlarının taşınmasına ve eylemi gerçekleştirecekleri noktaya varmalarına yardım ettikleri tespit edildi. Ayrıca şahısların bombalı eylemde kullanılacak olan yüklü patlayıcı maddeyi Adana’ya götürdükleri belirlendi. Elde edilen bilgiler üzerine emniyet ve jandarma birimlerinin titiz çalışmayla S.D. ve R.Ö. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklanmasına karar verildi.

Saldırı talimatını Erhan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu vermiş
R.Ö., güvenlik güçlerine verdiği ifadede Gaziantep’teki 25 Aralık Karakoluna yönelik saldırının nasıl gerçekleştiğiyle ilgili detayları anlattı. R.Ö., S.D. ile birlikte Diyarbakır Lice kırsalında kırmızı kategoride aranan Erhan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu isimli örgüt mensubunun da arasında olduğu 3 örgüt mensubu ile görüştüklerini, buradan aldıkları talimatla mühimmatları Gaziantep’e getirdiklerini söyledi. R.Ö., mühimmatları saldırıyı gerçekleştiren iki örgüt mensubuna teslim ettiklerini ve saldırı gerçekleşene kadar teröristlerin ikametinde kaldıklarını ifade etti. S.D.’nin eylemi gerçekleştiren teröristleri alarak 25 Aralık Polis Merkez Amirliği’ne yakın bir noktaya götürdüğünü, burada uzun namlulu ve lav silahlarıyla karakola yönelik saldırının gerçekleştirildiğini söyleyen R.Ö., saldırıdan sonra S.D.’nin eylemi gerçekleştiren teröristleri alarak kırsal alana götürdüğünü ifade etti. Ayrıca R.Ö. ifadesinde, S.D.’nin bombalı eylemde kullanmak üzere Adana’ya patlayıcı madde götürdüğünü ve E.D. adlı isimli şahsa teslim ettiğini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemiMetropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemi
Bugün deprem oldu mu?Bugün deprem oldu mu?
En Çok Okunan Haberler
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Sigara içilmesinin açık alanlarda yasaklanmasının ardından İstanbul'da bugün
Yasak kararının ardından İstanbul'da bugün
Pastırma yazının yaşandığı Marmaris'te kasım ayında deniz keyfi
Fotoğraflar bugün Marmaris'te çekildi
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 'Gözlük takanlarda koronavirüs daha az görülüyor'
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Gözlük virüsten koruyor mu?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgınla ilgili o açıklamalara sert çıktı: Bunlar olacak şey değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgınla ilgili o açıklamalara sert çıktı: Bunlar olacak şey değil
Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemi
Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemi
Beklenen Marmara depremiyle ilgili korkutan senaryo: 1 milyon kişi evsiz kalacak
Korkutan senaryo: 1 milyon kişi evsiz kalacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.