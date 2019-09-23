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Gaziantep'teki kına gecesinde damadın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:32 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 2 gün önce kına gecesinde damadın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kayınbaba M.G. ile 3 yakını çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 gün önce kına gecesinde damadın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kayınbaba M.G. ile 3 yakını tutuklandı.

Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi'nde 2 gün önce M.G'nin evinin önünde düzenlenen kına gecesinde, Eser Efsane'nin (32) bıçaklanarak öldürülmesi ve annesi Meryem Fidan'ın yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan M.G, eşi A.G, oğlu C.G ve kayınbiraderi G.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şahinbey ilçesinde cuma günü Eser ve D. Efsane çiftinin kına gecesinde, gelinin yakınları tarafından bıçaklanan damat, hayatını kaybetmiş, annesi de ağır yaralanmıştı.

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