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Gaziantep'teki muhtarlık seçimi kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 18:33 | Son Güncelleme

Şehitkamil ilçesinde muhtar adayları ile yakınları arasında çıkan, 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 15 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, muhtar adayları ile yakınları arasında çıkan, 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından oyların sayımı sırasında çıkan silahlı kavgada, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan'ın öldürülmesi olayını aydınlatmak için özel ekip kurdu.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve olay yeri raporunu inceleyen ekip, söz konusu mahalleye özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

Mahalleye giriş ve çıkışların kapatıldığı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Yoğun güvenlik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

- Olay

Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart'ta oyların sayımı sırasında, mevcut muhtar Süleyman O'nun oğlu Cuma O'nun (20) tabancayla vurduğu muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Jandarma tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Cuma O. ise ağır yaralanmış, hastanede tarafların yakınları arasında çıkan olayda ise biri özel güvenlik görevlisi 5 kişi yaralanmıştı.

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