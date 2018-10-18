Gaziantep'teki Naksan Holding davası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılanmasına devam edildi.
9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Cahit ve oğlu Taner Nakıboğlu, Cihan Dağcı ve Murat Zar ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı Adnan Yılmaz, dosyaya gelen belgeleri okuduktan sonra sanıklara söz hakkı verdi.
Sanık Cahit Nakıboğlu, ciddi sağlık sorunları yaşadığını ifade ederek, "Yaklaşık 100 yıllık şirketimize hiçbir belge olmadığı halde FETÖ ile iltisaklı denilmesi zoruma gidiyor. Ben iç ve dış güçlerin iftirasına uğradım. Suçsuzum." diye konuştu.
Sanık Taner Nakıboğlu da ceza verilmesini gerektirir hiçbir delil olmadığını öne sürerek, "FETÖ ile iltisakım ya da irtibatım olmadı. Mal varlığımıza el konulduğu için hiçbir gelirimiz yok. Babamın ve annemin emeklilik maaşlarıyla geçiniyoruz. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum." dedi
Sanık Cihan Dağcı ise hakında aleyhte beyanlar bulunmadığını belirterek beraat talebinde bulundu.
Sanık Murat Zar da Naksan Holding'in İstanbul ofisinde çalıştığını, Gaziantep'e yılda sadece birkaç kez geldiğini ve suç işlemediğini öne sürdü.
Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak beraat talebinde bulundu.
Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu, dosyada delil bulunmadığını öne sürüp beraat kararı verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı, önceki celse bildirdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini ve tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi
Mahkeme Başkanı Adnan Yılmaz, heyetin yeni olduğunu ve dava dosyasının kapsamlı olduğunu ifade ederek dosyayı incelemek ve karara bağlamak için duruşmayı erteledi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin de devamına hükmetti.
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