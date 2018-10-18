Gaziantep'teki Naksan Holding davası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu'nun da aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılanmasına devam edildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Cahit ve oğlu Taner Nakıboğlu, Cihan Dağcı ve Murat Zar ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Adnan Yılmaz, dosyaya gelen belgeleri okuduktan sonra sanıklara söz hakkı verdi.

Sanık Cahit Nakıboğlu, ciddi sağlık sorunları yaşadığını ifade ederek, "Yaklaşık 100 yıllık şirketimize hiçbir belge olmadığı halde FETÖ ile iltisaklı denilmesi zoruma gidiyor. Ben iç ve dış güçlerin iftirasına uğradım. Suçsuzum." diye konuştu.

Sanık Taner Nakıboğlu da ceza verilmesini gerektirir hiçbir delil olmadığını öne sürerek, "FETÖ ile iltisakım ya da irtibatım olmadı. Mal varlığımıza el konulduğu için hiçbir gelirimiz yok. Babamın ve annemin emeklilik maaşlarıyla geçiniyoruz. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum." dedi

Sanık Cihan Dağcı ise hakında aleyhte beyanlar bulunmadığını belirterek beraat talebinde bulundu.