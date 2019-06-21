HABER

Gaziantep’teki orman yangın kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 17:04 | Son Güncelleme

Gaziantep’teki Dülükbaba ormanlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıya kontrol altına alındı.Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan Dülükbaba ormanlarının vericilerin bulunduğu üst kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gaziantep’teki Dülükbaba ormanlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıya kontrol altına alındı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan Dülükbaba ormanlarının vericilerin bulunduğu üst kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve su tankeri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı.İlk belirlemelere göre yaklaşık 4 dönüm arazide bulunan ağaç ve makilik bitki örtüsünün küle dönüştüğü öğrenildi.
Yangın bölgesinde itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Araçtan 28 kilo eroin çıktıAraçtan 28 kilo eroin çıktı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, kameradaOtomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.