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Gaziantep'teki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:51 | Son Güncelleme

Suriye sınırında bulunan bazı alanlardaki özel güvenlik bölgesi uygulaması 15 gün uzatıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinin bazı alanlarındaki özel güvenlik bölgesi uygulamasının 15 gün uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye sınırındaki güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek üzere Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, Karkamış'ın bazı alanlarının özel güvenlik bölgesi ilan edildiği anımsatıldı.

Uygulamanın bugün saat 17.00'den 31 Ağustos Cuma gün saat 17.00'ye kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, bölgedeki her türlü araç ve insan giriş çıkışının kontrollü gerçekleşmesi, gerektiğinde yasaklanması ve güvenlik tedbiri alınmasına yönelik kararların, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütüleceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
özel güvenlik bölgesi Gaziantep Suriye sınırı

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