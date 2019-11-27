HABER

Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli için yakalama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 16:17 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli için yakalama kararı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 8 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda haklarında adli kontrol kararı verilen 4 şüpheli için Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince haklarında adli kontrol kararı uygulanan, aralarında örgüte müzahir televizyon kanalında sözde "başkaldırı" çağrısında bulunduğu iddia edilen şüphelinin de yer aldığı 4 zanlı için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklamaya yönelik bir üst hakimliğe itiraz etti.

İtirazı değerlendiren 2. Sulh Ceza Hakimliğince, 4 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de aralarında bulunduğu 25 zanlı tutuklanmış, 29 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

PARTNERTalat Atilla: Bana haberi getiren isim...Talat Atilla: Bana haberi getiren isim...
79 yaşındaki adam 11 ayda 72 kitap okudu79 yaşındaki adam 11 ayda 72 kitap okudu
Van'da 3 ailesi arasındaki husumet barışla sonuçlandıVan'da 3 ailesi arasındaki husumet barışla sonuçlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep terör örgütü PKK/KCK yakalama kararı

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutluk'tan dönen yolcular korku dolu anları böyle anlattı!

Arnavutluk'tan dönen yolcular korku dolu anları anlattı!

İBB Medya AŞ'den çıkarılan iki işçi işe iade davasını kazandı

İBB Medya AŞ'den çıkarılmışlardı

AYM'den askeri cezaevinde ölen asker için ihlal kararı

AYM'den askeri cezaevinde ölen asker için ihlal kararı

İstanbul'da 'korsan otopark operasyonu! 450 jandarma katıldı

İstanbul'da dev operasyon! 450 jandarma katıldı

Büyükçekmece'de markette soygun

Büyükçekmece'de markette soygun

Mansur Yavaş ile ilgili 'sosyal yardım' iddialarına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Mansur Yavaş'la ilgili o iddiaya açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.