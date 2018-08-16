Gaziantep'teki silahlı kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te akrabalar arasındaki bir kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şahinbey ilçesinin Hasırcıoğlu Mahallesi'nde akrabalar arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada hayatını kaybeden Eyüp Ercan'ın (39) katil zanlısını yakalamak için yürütülen soruşturmada gözaltına alınan A.A, R.A, U.A. ve M.Y. ile oğulları M.Y. ve M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.Y. ile oğlu M.Y, çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Hasırcıoğlu Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Eyüp Ercan hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.
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