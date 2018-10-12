HABER

Gaziantep'teki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:39 | Son Güncelleme

Nizip ilçesinde bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 9 Ekim'de yaşanan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Kökmen Bulvarı'nda Gaziantep-Nizip arasında yolcu taşımacılığı yapan iki firmanın sahipleri arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla A.Y, S.Y. ve A.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Gaziantep-Nizip arasında yolcu taşımacılığı yapan iki firmanın sahipleri ile yakınları arasında çıkan, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Hüseyin Uygur (35) kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

PARTNERRezaletin böylesi! Herkesi böyle kandırmışRezaletin böylesi! Herkesi böyle kandırmış
Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
Adıyaman'da Gazze'deki ambargolara tepkiAdıyaman'da Gazze'deki ambargolara tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nizip Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Adana'da dolandırıldığını söyleyen pazarcının yaptıkları şaşkınlık yarattı

Adana'da dolandırıldığını söyleyen pazarcının yaptıkları şaşkınlık yarattı

Kameraya fena yakalandı! Suç ortağı aranıyor

Kameraya fena yakalandı! Suç ortağı aranıyor

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.