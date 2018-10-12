Gaziantep'teki silahlı kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 9 Ekim'de yaşanan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Kökmen Bulvarı'nda Gaziantep-Nizip arasında yolcu taşımacılığı yapan iki firmanın sahipleri arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla A.Y, S.Y. ve A.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Gaziantep-Nizip arasında yolcu taşımacılığı yapan iki firmanın sahipleri ile yakınları arasında çıkan, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Hüseyin Uygur (35) kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

