HABER

Gaziantep'teki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

İki aile arasında park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi - Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te park yeri nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi.

9 Eylül'de merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle çıkan, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada ağır yaralanan Metin Korkmaz, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Daha önce Faik Korkmaz, Hüseyin ve Adem Yıldız'ın hayatını kaybettiği kavgada yaralanan C.D, A.Y.D, L.K. ve M.K'nin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

Bu arada zanlıların yakalanması için düzenlenen operasyonlarda 5 tabanca, 2 av tüfeği ve 1 bıçağın ele geçirildiği belirtildi.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Ege’de 3 düzensiz göçmen botu yakalandıEge’de 3 düzensiz göçmen botu yakalandı
Erdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacakErdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye Gaziantep park yeri kavgası Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'de İETT Genel Müdürlüğü’ne Hamdi Alper Kolukısa atandı

İBB'de bir kritik atama daha

Yerel yönetim mevzuatına ilişkin komisyonda Cengiz Ergün de yer alacak! Cengiz Ergün kimdir?

Erdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacak

194 ülkede kırmızı bültenle aranan cinsel istismar şüphelisi Fransa'da yakalandı

194 ülkede aranıyordu! Özel kelepçeyle Türkiye'ye getirildi

AYM'den evli erkekle ilişkisi nedeniyle memurluktan atılan kadın için 'ihlal' kararı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi

Şule Çet davasında yeni gelişme

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı 'haberim yok' dedi

İç çamaşırından çıktı 'haberim yok' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.