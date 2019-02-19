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Gaziantep'teki tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:06 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bin 857 sikke ile 538 parça tarihi objenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda ele geçirilen bin 857 sikke ile 538 parça tarihi objeyi yurt dışına götüreceği iddiasıyla gözaltına alınan M.A, E.A. ve O.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep Jandarma Kaçakçılık operasyon tarihi eser

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