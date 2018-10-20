Gaziantep’teki terör operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Avustralya'da terör örgütü YPG/PKK adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla Gaziantep'te gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla, biri ise savcılıktan serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla geldikleri kentten ayrılmak üzereyken, Gaziantep Havalimanı’nda gözaltına alınan C.K eşi Y.K kızları İ.K emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden C.K ile kızı İ.K çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Y.K ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.
Avustralya'da terör örgütü YPG/PKK adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla karı ve koca ile kızları 17 Ekim'de Gaziantep'te gözaltına alınmıştı.
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